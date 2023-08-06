Силами ПВО в небе над Москвой уничтожили беспилотник
В Москву пытался прорваться беспилотник. Силами ПВО БПЛА был уничтожен на подлете к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин. Информацию подтвердили и в Минобороны России.
— На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы, — написал мэр.
Инцидент произошел около 11.00.
В результате пресеченной атаки пострадавших и и разрушений нет.
Накануне Минобороны сообщило о том, что над акваторией Черного моря
российскими средствами контроля воздушного пространства был обнаружен
неизвестный объект, который позже удалось идентифицировать как
разведывательный БпЛА MQ-9A Ripper ВВС США.
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