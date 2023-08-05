В Казани на Мамадышском тракте из-за ДТП образовалась трехкилометровая пробка

Фото: realnoevremya.ru/Арте Гафаров

В Казани на Мамадышском тракте из-за аварии образовалась трехкилометровая пробка. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

ДТП произошло на участке возле развязки с проспектом Победы по направлению к трассе М-7. Вместе с этим еще до развязки на той же полосе проводятся дорожные работы.

скриншот сервиса «Яндекс.Карты» от realnoevremya.ru

Напомним, казанцы поделились с сервисом SuperJob и OMODA, чем развлекают себя, стоя в автомобильных пробках. В опросе приняли участие респонденты, водящие автомобиль: представители экономически активного населения и родители детей от года до 14 лет.

Чаще всего казанцы слушают музыку (43%).

Каждый седьмой (14%) развлекает себя в пробках наблюдением за окружающими машинами, каждый десятый (10%) просматривает соцсети или новости в телефоне, 9% опрошенных слушают аудиокниги, лекции и подкасты. Еще 5% просто погружаются в свои мысли, чуть меньше — 4% — просто отдыхают. Разговаривают по телефону в это время 2%, столько же — поют. 1% курит, также 1% смотрит кино и сериалы.



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Максим Кокунин