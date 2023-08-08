Казань вошла в топ-3 российских городов для жизни с детьми

Казань попала в топ лучших городов, которые российские родители считают наиболее подходящими для жизни с детьми школьного возраста. Большинство россиян в своем выборе ориентировалось на развитую инфраструктуру, научный потенциал города и наличие возможностей для семейных развлечений.

На первом месте в рейтинге оказалась Москва (42%), на втором — Санкт-Петербург (33%), замыкает топ-3 — Казань (18%).

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование среди 2 700 респондентов со всей страны, у которых есть дети, уточняет «РИА Новости».

Также россияне в своих ответах указывали Краснодар (15%), Сочи (13%), Калининград (12%), Новосибирск и Нижний Новгород (11%), Екатеринбург (10%) и Ростов-на-Дону (8%).

realnoevremya.ru (архив)

Уточняется, что делая выбор в пользу перечисленных городов, респонденты обращали внимание на развитую инфраструктуру и количество образовательных учреждений (по 50%), количество кружков дополнительного образования и спортивных секций (по 43%), большой научный потенциал города (42%), много возможностей для семейных развлечений (39%) и обустроенные поликлиники и больницы (36%).

Еще один важный фактор для 28% родителей — богатая природа и хорошая экологическая ситуация в городе.

Четверть опрошенных указывали в своих ответах уровень безопасности в городе, еще 23% называли региональные и муниципальные льготы для семей со школьниками, 14% рассказали, что им важно наличие возможности жить в частном доме и быстро добираться в центр. И 8% респондентов выбрали невысокий трафик в городе.



В Казани за январь — июнь 2023 года зарегистрировали свыше 10,9 тысячи новорожденных. Их них 5,7 тысячи детей — мальчики, остальные 5,2 тысячи — девочки.



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Илина Хакимова