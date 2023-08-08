Антонов: на консультациях в Джидде по Украине не было никакой поддержки киевской «мирной формулы»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация США, выступая с утверждениями о продуктивности состоявшихся в Джидде консультаций по Украине, выдает желаемое за действительное, никакого дипломатического успеха на встрече не было.



— Мы стали очевидцами еще одной безуспешной попытки администрации США выдать желаемое за действительное. Никакого дипломатического успеха в Джидде не было, — так Антонов прокомментировал слова представителя госдепа о том, что состоявшиеся в Джидде переговоры по Украине были продуктивными.

Посол заявил, что «Вашингтон попытался показать красивую картинку поддержки США со стороны государств Глобального Юга в стремлении изолировать Россию. Перетянуть на свою сторону страны, которые не поддерживают «порядок, основанный на правилах».

— Отсюда вполне ожидаемый результат встречи — отсутствие единой позиции, как двигаться вперед по урегулированию кризиса на Украине. Никакой поддержки пресловутой киевской «мирной формулы» не было и в помине, — подчеркнул Антонов.

Он также подчеркнул, что российской стороне «хотелось бы понять, как можно обсуждать вопросы, связанные с безопасностью России, без учета наших национальных интересов».



В марте этого года Анатолий Антонов обращал внимание, что в Вашингтоне нехотя, но признают профессионализм правительства РФ, которое в условиях санкций смогло стабилизировать банковский сектор и наладить производство.



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Илина Хакимова