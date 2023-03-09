Посол России в США: Вашингтон нехотя, но признает профессионализм правительства России

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в Вашингтоне нехотя, но признают профессионализм правительства РФ, которое в условиях санкций смогло стабилизировать банковский сектор и наладить производство.

— В США, хоть и нехотя, но признают высокий профессионализм российского правительства и финрегуляторов, сумевших <...> оперативно наладить собственное производство там, где образовался вакуум из-за вынужденного ухода западных компаний, — отметил он.

Антонов подчеркнул, что, несмотря на мрачные прогнозы, российская экономика устояла под таким «беспрецедентным и всесторонним натиском». Никакого обвала рынка так и не произошло. По последним оценкам, сокращение ВВП России по итогам 2022 года ограничилось 2,1%.

— На «коллапс» никак не тянет, — подчеркнул дипломат в статье для «Коммерсанта».

Антонов напомнил и о «откровенном воровстве» российских активов, которое дестабилизирует мировое хозяйство. Он подчеркнул, что такие действия противоречат базовому принципу англосаксонского права — неприкосновенности частной собственности.

— При этом к большинству стран — инициаторов ограничений вернулся своеобразный «бумеранг» в виде рекордной инфляции <...>, а также падения доверия к доллару как средству платежа и накопления активов, — поделился посол России.

Антонов также заявил, что в Америке постепенно появляются более осмысленные оценки результатов стратегии, выбранной Вашингтоном в отношении Москвы. Он обратил внимание, что обозреватели в США признают «грубые просчеты» американской администрации.

— Привыкший к «игре с нулевой суммой» Белый дом не готов мириться с новой реальностью, которая требует учета подходов всех без исключения стран, — считает Антонов.

Дипломат ранее уже заявлял, что санкции США не повлияют на политический курс России и не смогут «столкнуть с избранного пути на построение многополярного мира». Дипломат также добавил, что новые поставки оружия Киеву затягивают конфликт. Ко всему прочему он отметил рост мощностей по импортозамещению в России на фоне санкций и позитивные прогнозы по экономике страны.



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Илина Хакимова