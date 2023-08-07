Исследование: россияне с большим заработком меньше волнуются перед собеседованиями

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россияне с большим заработком меньше волнуются на собеседованиях. Кандидаты с зарплатой более 80 000 рублей волнуются на 2,4 балла меньше из 5, подсчитали для «РИА Новости» аналитики SuperJob.

— Чем больше зарабатывают респонденты, тем меньше они беспокоятся перед собеседованием: если зарабатывающие менее 50 тысяч рублей оценили свои переживания в среднем на 2,7 балла из 5, то опрошенные с доходом свыше 80 тысяч рублей — на 2,4 балла, — говорится в исследовании.



Средняя оценка уровня стресса перед собеседованием с потенциальными работодателями составила 2,5 балла по пятибалльной шкале, причем женщины волновались больше, чем мужчины: 2,8 против 2,4. Наиболее распространенными стратегиями преодоления тревоги у женщин оказались самолечение и правильное дыхание, а у мужчин — алкоголь, причем к таким «успокоительным» средствам прибегали 7% респондентов-мужчин.

Среди средств, помогающих справиться со стрессом, лидируют позитивный настрой, правильное дыхание, подготовка к собеседованиям, медитация и молитва. К кофе прибегают 3% респондентов, еще 2% используют музыку или ходьбу. По 1% россиян успокаивают себя курением, чтением, едой и отдыхом. Среди других стратегий преодоления стресса — репетиция диалогов, общение с родственниками, друзьями и коллегами, чтение отзывов о компаниях.

В России за последние 3 года 69% компаний стали чаще проводить собеседования в онлайн-формате. Основная причина — экономия времени и удобство.

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Елизавета Пуншева