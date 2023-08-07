Минкульт Татарстана направит 7 миллионов рублей на создание 9 фильмов

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В этом году Минкульт Татарстана направит 7 миллионов рублей на поддержку в создании девяти фильмов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации республики. Победители получат субсидии на полный цикл производства.

Претенденты будут выбираться в следующих номинациях:

«Личность эпохи» или «Событие века» — документальный короткометражный на 500 тыс. рублей;

«Кысса-и Йусуф» — великий шедевр мировой культуры — документальный короткометражный фильм на 500 тыс. рублей;

«Учись у героев Отчизну защищать» — документальный короткометражный на 500 тыс. рублей;

«Молодые композиторы Татарстана» — документальный короткометражный на 500 тыс. рублей;

фильм — демонстрация объектов нематериального культурного наследия Республики Татарстан — документальный короткометражный на 500 тыс. рублей;

фильм об истории, культуре и традициях народов, населяющих Республику Татарстан, — документальный короткометражный на 500 тыс. рублей;

фильм — исследование самобытности пяти районов Республики Татарстан, приуроченный к Году национальных культур и традиций в Республике Татарстан, — документальный полнометражный на 1 млн рублей;

анимационное кино, посвященное культуре народов Республики Татарстан, на 1 млн рублей;

фильм, направленный на пропаганду общечеловеческих ценностей, — игровой полнометражный на 2 млн рублей.

Заявки принимаются с 1 по 5 сентября. Необходимо представить синопсис, сценарий, смету кинопроекта, презентацию и видеоролик (при наличии).

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Елизавета Пуншева