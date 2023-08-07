В Зеленодольске откроют первую в городе школу вокала с татарским уклоном

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Зеленодольске планируют создать первую в городе школу вокала с татарским уклоном — вокальную студию народной артистки Татарстана Зайнаб Фархетдиновой, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.



Сегодня Зайнаб Фархетдинова посетила городской Центр культурного развития. С мэром города Михаилом Афанасьевым она осмотрела помещения центра и обсудила возможность создания студии. Проект планируют запустить в Год педагога и наставника.

— Это певица с большой буквы, одна из жемчужин татарской эстрады. Ее знания, опыт, творческий поход позволит создать одну из лучших детских вокальных школ в республике. Мы только в начале пути, будем смотреть, планировать. Спасибо Зайнаб Фазлытдиновне, что нашла время и приехала к нам, заинтересовалась новым проектом, — отметил Афанасьев.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Народная артистка, в свою очередь, отметила, что ей понравился центр. По ее мнению, современные учреждения культуры — один из лучших мотивационных инструментов.

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Маргарита Головатенко