«Булгарпиво» вновь стало основным должником по налогам в бюджет Челнов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ОАО «Булгарпиво» Руслана Якушева вновь оказалось главным должником Набережных Челнов по налогам — оно не выплатило 109 млн рублей налогов, а сумма долга компании достигла 205,6 млн рублей, общая задолженность по налогам — 392 млн рублей (от акцизов — 273 млн рублей), стало известно на аппаратном совещании в исполкоме.



Долг Челнов в консолидированный бюджет Татарстана вырос на 244 млн рублей — до 1,1 млрд. Из них доля города — 225 млн рублей.

Мэр города Наиль Магдеев, комментируя растущую задолженность «Булгарпива», отметил, что в этом году у этого предприятия самые хорошие сценарные условия:

— Кому жара, кому выручка, да? Тем, кто производит мороженое, напитки, пиво, какие еще нужны идеальные условия для того, чтобы не расплачиваться с налогами? Люди же за то, что производит то или иное предприятие пищевой промышленности, уплачивают полным рублем. Поэтому эти деньги должны идти в соответствующий бюджет. И акцизы, и другие виды налогов. Каждый хозяйствующий субъект должен свои обязанности исполнять, — приводит его слова Chelny-biz.ru.

По данным на конец февраля, задолженность в консолидированный бюджет Татарстана по Набережным Челнам по итогам прошлого года составила более 1,2 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом сумма выросла на 329 млн рублей. Задолженность «Булгарпива» в бюджет достигала 122 млн рублей.

В 2022 году предприятие погасило перед республиканским бюджетом долг в размере 131,5 млн рублей. Долги по акцизам были погашены практически через неделю после того, как информация об этом была озвучена, — сообщал глава Пивной ассоциации Татарстана Ринат Акчурин.

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Маргарита Головатенко