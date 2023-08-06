Поставки нефти в Германию по участку нефтепровода «Дружба» возобновятся во вторник

Поставки нефти в Германию по поврежденному участку нефтепровода «Дружба» возобновятся во вторник. Об этом сообщает польский оператор нефтепровода PERN.

— Службы PERN добрались до поврежденного участка одной из ниток западного участка нефтепровода «Дружба» в районе Ходеч. Это магистраль, по которой нефть из морских поставок идет в западном направлении. Ведутся ремонтные работы. Как ожидается, прокачка возобновится утром во вторник, — заявил оператор.

Сегодня утром сообщалось, что из-за утечки в Польше остановили одну из ниток водопровода «Дружба» в направлении Германии. Вторая нитка трубопровода работает без проблем. Оператор подчеркнул, что угрозы здоровью и жизни местных жителей не возникло.

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Елизавета Пуншева