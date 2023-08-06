Одну из ниток нефтепровода «Дружба» в направлении Германии остановили из-за утечки

Из-за утечки в Польше остановили одну из ниток водопровода «Дружба» в направлении Германии. Об этом сообщает польский оператор магистрали PERN.

— В субботу вечером системы автоматики PERN обнаружили разгерметизацию

трубопровода «Дружба» в районе Ходеч на одной из двух ниток западного

участка, по которому нефть поступает в Германию. Сразу же была

прекращена прокачка на поврежденной нити, — говорится в сообщении.



Вторая нитка трубопровода работает без проблем. Оператор подчеркнул, что угрозы здоровью и жизни местных жителей не возникло.

— Остальные элементы инфраструктуры PERN, в том числе Поморский участок,

по которому прокачивается нефть, поступающая танкерами в Польшу, а затем

и в Германию, работают в стандартном режиме. Польские

нефтеперерабатывающие заводы получают нефть в соответствии с графиком.

Ситуация не влияет на доступ к топливу для польских автомобилистов, — добавил оператор.



В настоящее время компания выясняет причину чрезвычайной ситуации.

На месте работают Национальная пожарная служба и аварийные службы PERN. Рекультивация территории, на которой произошел разлив нефти, начнется сразу же после завершения работ по устранению последствий. Нефтепровод «Дружба» начинается в Альметьевске, проходит через Брянск и разветвляется на север (через Белоруссию в сторону Польши) и юг (через Украину в сторону Венгрии, Словакии и Чехии).

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Елизавета Пуншева