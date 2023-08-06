Украинские войска обстреляли Чонгарский мост и поселок Чонгар — есть повреждения

Украинские войска нанесли удар по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

В результате атаки повреждения получило здание школы. Кроме того, на мосту образовались три пробоины. Однако несущие строения не пострадали.

Этот факт подтвердил и глава Крыма Сергей Аксенов.

— Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет, — заявил он.

Из-за обстрела работу приостановил пункт пропуска «Чонгар». Для атосвязи между Крымом и Херсонской областью можно использовать пункты «Армянск» и «Перекоп».

— Работа пропускного пункта «Чонгар» временно приостановлена. ПП «Армянск» и ПП «Перекоп» работают в штатном режиме, — сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Напомним, сегодня в Москву пытался прорваться беспилотник. Силами ПВО БПЛА был уничтожен на подлете к столице. Кроме того, ВС России пресекли попытку атаки беспилотника на территории Подольского района.

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Елизавета Пуншева