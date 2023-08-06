ЛДПР направила в правительство России проект об удаленной работе в декрете

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ЛДПР направила в правительство законопроект, который позволит обеспечить женщине в декрете возможность удаленной работы с сохранением всех выплат. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в своем telegram-канале.

— ЛДПР выступает с предложением обеспечить женщине в декрете возможность удаленной работы с сохранением всех выплат и гарантий. Законопроект уже направили в правительство России, — говорится в сообщении.

По его словам, эта инициатива поможет матерям сохранить квалификацию, заработать дополнительные средства в семейный бюджет.

Напомним, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила государству стимулировать бизнес, который принимает на работу беременных и многодетных женщин. Предложение она отправила председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной.

Детский омбудсмен считает, что с точки зрения закона беременные хорошо защищены, но из-за этого работодателям невыгодно, когда работница беременеет.



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Максим Кокунин