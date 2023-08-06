ЛДПР направила в правительство России проект об удаленной работе в декрете
ЛДПР направила в правительство законопроект, который позволит обеспечить женщине в декрете возможность удаленной работы с сохранением всех выплат. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в своем telegram-канале.
— ЛДПР выступает с предложением обеспечить женщине в декрете возможность удаленной работы с сохранением всех выплат и гарантий. Законопроект уже направили в правительство России, — говорится в сообщении.
По его словам, эта инициатива поможет матерям сохранить квалификацию, заработать дополнительные средства в семейный бюджет.
Напомним, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила государству стимулировать бизнес, который принимает на работу беременных и многодетных женщин. Предложение она отправила председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной.
Детский омбудсмен считает, что с точки зрения закона беременные хорошо защищены, но из-за этого работодателям невыгодно, когда работница беременеет.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым