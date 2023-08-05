На территории казанского предприятия произошел пожар — горел вагон-бытовка

Фото: предоставлено realnoevremya.ru очевидцами

Дым возле Вьетнамского рынка в Казани исходил от горящего вагона-бытовки на территории предприятия «Волжские теплицы». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Уточняется, что сообщение о пожаре по улице Журналистов, дом 62 корпус 5. Подразделения Казанского гарнизона реагировали по первому номеру вызова.

Открытое горение было ликвидировано на площади 14 кв. метров. Пострадавших нет.

Напомним, о пожаре возле Вьетнамского рынка «Реальному времени» очевидцы сообщили еще в 11 утра.

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Максим Кокунин