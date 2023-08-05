Очевидцы: в Казани возле Вьетнамского рынка произошло возгорание

Фото: предоставлено realnoevremya.ru очевидцами

В районе Вьетнамского рынка в Казани замечен высокий столб дыма. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

По их словам, возле торгового объекта горит вагон-бытовка. «Реальное время» обратилось в пресс-службу ГУ МЧС России по Татарстану за комментарием. Ответ будет опубликован по получении.

предоставлено realnoevremya.ru очевидцами

Видео предоставленное очевидцами:

Напомним, на прошлой неделе в Казани эвакуировали здание на улице Мазита Гафури, в котором находятся аквапарк и MazaPark. По словам очевидцев, посетителей вывели на улицу по неизвестной причине. Но спустя некоторое время людей пустили обратно в здание.

В ГУ МЧС России по Татарстану рассказали нашему изданию, что у них нет информации о произошедшем.

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Максим Кокунин