В Татарстане с начала года устранили 616 нарушений на объектах строительства

В Татарстане с начала года специалисты контрольно-надзорных органов провели 1 456 проверок на строительных объектах. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

Специалисты инспекции Госстройнадзора выходили на проверки 661 раз. Главное инвестиционно-строительное управление 313 раз выходило на стройки с контрольно-надзорными мероприятиями. Все выявленные с января текущего года 616 нарушений к настоящему времени устранены.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане возбудили уголовное дело после падения монтажника из люльки автокрана в Елабуге, предположительно, с высоты восьмого этажа.



Все случилось 4 июля после обеда на объекте жилого комплекса по улице Норд Драйв. 35-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи.

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Максим Кокунин