Московский владелец дома Маркова отстоял право собственности на историческое здание

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Москвичи требовали сохранить здание в реконструированном виде

Московская компания «Аллегро Центр», которая владеет историческим домом купца Маркова на ул. Баумана, 27 в Казани, отстояла в суде право собственности на него. Организация подала иск против мэрии Казани и Комитета по охране ОКН . В своем иске москвичи указали, что здание является объектом культурного наследия, а на момент покупки дома оно было в аварийном состоянии, вследствие пожара перекрытия здания находились в разрушенном состоянии, у здания отсутствовала крыша. В зале суда они просили сохранить здание в реконструированном виде путем его приспособления под современное использование и признать право собственности на нежилые помещения на нескольких этажах и подвальные помещения. Детали — в материале «Реального времени».



Как следует из материалов дела, истцам на праве долевой собственности принадлежит земельный участок общей площадью 1 193 кв. м. Он был приобретен московской компанией по договору купли-продажи, который заключался с Комитетом земельных и имущественных отношений исполкома Казани. Согласно соглашению, участок разрешалось использовать под административно-торговое здание. На этом земельном участке как раз находится дом купца Маркова, который позже и был реконструирован.



При реставрации там проведены следующие работы: противоаварийный ремонт, восстановление строительных конструкций, устройство инженерных систем, а также установка систем противопожарной защиты. В судебных актах указывается, что разрешение на проведение противоаварийных работ было получено от Минкульта Татарстана. А вот другие вышеперечисленные виды работ проведены москвичами без получения разрешительной документации от госорганов.

Позже компания получила задание от Комитета ОКН на проведение работ по сохранению здания, но не смогла получить правоустанавливающие документы на здание, чтобы закончить реставрационные работы. Поэтому им пришлось подать в суд.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Комитете ОКН Татарстана оспаривать требования «Аллегро Центра» не стали, решение по этому делу они оставили на усмотрение суда. Как указано в судебных актах, москвичи обращались в Комитет для получения разрешительной документации на проведение работ по сохранению объекта, но его они не получили. Потому что делали реставрацию без предварительного получения разрешения.

— С учетом вышеизложенного, подтверждается наличие у истцов права на обращение в суд с рассматриваемым требованием, так как возможность получить разрешительную документацию на спорный объект, из пояснений представителя ответчика Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия, в административном порядке у них отсутствует. Судом установлен факт обращения истцов в уполномоченный орган для получения задания на сохранение объекта культурного наследия, согласования проектной документации, а также невозможности в настоящее время получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта (реконструкции). Таким образом, обращение в суд с иском о признании права в данном случае является единственно возможным способом защиты права собственности и устранения правовой неопределенности его статуса, — говорится в документах.

К делу даже были привлечены эксперты, которые установили, что дом купца Маркова: соответствует действующим градостроительным, строительным нормам и правилам, требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, а также требованиям противопожарной безопасности. Строительные конструкции и инженерные коммуникации здания, а также само здание не нарушают права и охраняемые законом интересы третьих лиц, не создают угрозу жизни и здоровью граждан. В доме выполнены работы по усилению, восстановлению строительных конструкции, работы по устройству инженерных систем жизнеобеспечения. Также в ходе обследования установлено, что в доме частично не выполнены ремонтно-реставрационные работы, не влияющие на безопасность здания.

В итоге: требования москвичей были удовлетворены лишь частично. По решению суда, здание должно остаться в реконструированном виде, а права собственности будут закреплены за «Аллегро Центром».

Москвичи отбились и от претензий генподрядчика

Добавим, что в мае этого года московская компания также отбилась в Арбитражном суде Татарстана и от претензий генподрядчика. Стороны выясняли фактический объем выполненных работ и их стоимость.

Выяснилось, что в 2020 году генподрядчик покинул стройку дома, а собственник нанял новую фирму — ООО «СтройВек». На сегодня основной объем строительно-монтажных работ в особняке выполнили, но часть конструкций все еще в строительных лесах — с торца здания идут отделочные работы.

realnoevremya.ru/ Ирина Плотникова

Первым подрядчиком по реставрации дома была компания СК «Проект-Реставрация», которая проходила стадию процедуры банкротства. С уходом со стройки она потребовала оплаты своих услуг на 67,6 млн рублей. Собственник здания — московское «Аллегро Центр» — выставил встречные требования к двум другим фирмам подрядчика — одноименной СК «Проект-Реставрация» (второй подрядчик) на 36,6 млн и к ООО «Спектр» (третий подрядчик) на 2,8 млн рублей.

Заметим, что со всеми тремя компания «Аллегро Центр» пыталась расторгнуть договор, вследствие чего и появились судебные разбирательства. Размер задолженности первого подрядчика перед «Аллегро Центром» составил 36,87 млн рублей.

Размер задолженности второго подрядчика составил 28,42 млн рублей. Размер задолженности третьего — свыше 646 тысяч рублей.

В итоге суд отказал в удовлетворении требований первого подрядчика, а иск заказчика ко второму удовлетворил частично. Согласно решению, второй подрядчик должен выплатить владельцу дома Маркова 28,42 млн рублей неосновательного обогащения, 2,8 млн неустойки и 5,25 млн процентов с последующим их начислением на сумму долга.

Требования владельца здания к третьему подрядчику также были удовлетворены частично. «Спектр» должен выплатить свыше 643 тысяч неосновательного обогащения, более 117 тысяч неустойки и около 120 тысяч процентов с последующим их начислением на сумму долга.

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Дарья Пинегина