На Куйбышевской железной дороге переименовали 17 остановочных пунктов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На Куйбышевской железной дороге переименовали 17 остановочных пунктов. Раньше они носили лишь порядковые имена километра своего расположения, сообщили в пресс-службе филиала РЖД.

Так, остановка 1646 км в Башкирии получила название «Индустриальный парк», остановка 878 км, находящаяся вблизи Ульяновска, переименована в «Анненковский лес». Остановочный пункт 1312 км (участок Акбаш — Чишмы) переименован в Яссы-Тугай, 151 км (участок Жигулевское море — Безымянка) — Волжский, 97 км и разъезд 71 км (участок Рузаевка — Пенза IV) — Синорово и Верхние Липяги соответственно, 95 км и 102 км (участок Карламан — Белорецк) — Бриштамак и Ассы соответственно, 1654 км (участок Остановочный пункт 1638 км — Кропачево) — Старую Березовку, 1606 км и 1589 км (участок Чишмы — Дема) — Мысовцево и в Новомихайловку соответственно, а 1564 км (участок Кинель — Чишмы) — в Игнатовку.

realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин

Кроме того, переименовали остановочный пункт 823 км (участок Инза — Ульяновск-Центральный) — Новоанненковский, 757 км (участок Инза — Новообразцовое) — Раздолье, 605 км и 595 км (участок Кустаревка — Рузаевка) — Поселок Зеленый и Лесная соответственно, обгонный пункт 46 км (участок Красный узел — Рузаевка) — Кривоозерье.

Такие изменения внесли для того, чтобы пассажирам было проще ориентироваться во время поездки. Новые названия совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами.

Напомним, как стало известно «Реальному времени», загородная железнодорожная платформа «774 км» в скором времени может сменить свое название. Станцию предлагают переименовать в честь легендарного казанского летчика, Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Всего планируется дать новые наименования 26 остановочным пунктам электричек, которые обозначают километраж пройденного пути ради удобства пассажиров. Об этом нашему изданию сообщил гендиректор АО «Содружество» Азат Ахметшин.

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Елизавета Пуншева