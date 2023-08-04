ХК «Нефтехимик» проиграл «Салавату Юлаеву» в товарищеском матче
В Уфе состоялся товарищеский матч межсезонья-2023/2024. Нижнекамский ХК «Нефтехимик» проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 4:2.
При этом в первом периоде в уфимские ворота забил «Нефтехимик». Последний гол от «Салавата Юлаева» пришелся в пустые ворота.
Следующая игра нижнекамцев состоится в воскресенье на «Нефтехим Арене». Соперником станет тольяттинская «Лада».
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