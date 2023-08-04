Новости спорта

20:10 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

ХК «Нефтехимик» проиграл «Салавату Юлаеву» в товарищеском матче

18:36, 04.08.2023
ХК «Нефтехимик» проиграл «Салавату Юлаеву» в товарищеском матче
Фото: realnoevremya.ru

В Уфе состоялся товарищеский матч межсезонья-2023/2024. Нижнекамский ХК «Нефтехимик» проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 4:2.

При этом в первом периоде в уфимские ворота забил «Нефтехимик». Последний гол от «Салавата Юлаева» пришелся в пустые ворота.

Следующая игра нижнекамцев состоится в воскресенье на «Нефтехим Арене». Соперником станет тольяттинская «Лада».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева
СпортХоккей БашкортостанТатарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также