Почти половина казанцев призналась в интернет-зависимости

Практически половина казанцев признались в той или иной степени digital-зависимости. Об этом узнал сервис по поиску работы SuperJob, проведя опрос среди экономически активных граждан.

Так, зависимость от гаджетов и интернета отмечают у себя 48% казанцев.

Причем 13% однозначно в этом уверены, 35% — скорее уверены. Однако о том, что не страдают цифровой зависимостью, утверждают 52% жителей Казани: 27% скорее убеждены в этом, 25% однозначно не видят у себя никаких ее признаков.

Интересно, что на ответы влияет и возраст респондентов: чем опрошенные младше, тем чаще они отмечают у себя симптомы зависимости: 53% среди респондентов моложе 34 лет и 30% среди тех, кто старше 45 лет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

44% горожан признались, что время от времени стараются устраивать себе digital-детокс: например, 14% сознательно отказываются от гаджетов и интернета на несколько часов ежедневно, 11% делают это несколько раз в неделю, 10% — несколько раз в месяц. Еще 6% заявили, что отдыхают от интернета и смартфонов несколько раз в год, 3% — раз в несколько лет.

Однако большая часть (56%) не практикует цифрового детокса.

Часть из них просто не может позволить себе остаться без связи, а другая часть — люди формации homodigital — воспринимают гаджеты и интернет как естественную среду обитания.

В декабре прошлого года в своей зависимости от гаджетов и интернета признались 43% опрошенных россиян. А 53% заявили, что не страдают от digital-зависимости.



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Илина Хакимова