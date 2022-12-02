Исследование: меньше половины россиян считают себя зависимыми от телефона и интернета

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В своей зависимости от гаджетов и интернета признались 43% опрошенных россиян. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob — в опросе участвовали 1,6 тысячи человек.

Считают, что не страдают от digital-зависимости 53% респондентов. Зависимость от интернета и различных девайсов в большей степени свойственна молодежи: среди лиц до 24 лет о ее наличии говорят 54%, тогда как среди опрошенных старше 45 — только 35%.

Рассказали, что специально отказываются от интернета на определение время, 44% респондентов. Почти каждый пятый — 18% — воздерживается ежедневно, 10% — несколько раз в неделю, а 9% — пару раз в месяц.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Больше половины опрошенных — 56% — никогда не отказываются от интернета, в основном это молодежь. По сравнению с прошлым годом число интернет-зависимых людей выросло.

Согласно другому исследованию, по сравнению с прошлым годом, родители младшеклассников стали активнее отслеживать время, проведенное детьми в социальных сетях. Каждый четвертый считает, что аккаунты могут заводить только подростки старше 13 лет.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова