В Татарстане соискателям без опыта проще всего найти работу с зарплатой выше рынка в сфере строительства

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Сервис по поиску работы hh.ru провел исследование и узнал, какие зарплаты в Татарстане предлагает бизнес работникам с разным профессиональным стажем, а также в каких отраслях зарплаты молодых специалистов растут быстрее всего.



Так, молодым соискателям без опыта проще всего найти работу с зарплатой выше рынка в сфере строительства и недвижимости — здесь готовы платить почти 62 тысячи рублей.

Высокий доход без опыта работы также обещают в сфере транспорта, логистики и перевозок. А вот меньше всего татарстанцам без опыта в профессии предлагают в компаниях из юридической сферы (28 тысяч), в науке и образовании (30 тысяч рублей).

Стоит сказать, что в среднем после 3 лет профессиональной деятельности сотрудники могут рассчитывать на прибавку от 20% до 200% в зависимости от качества работы.

В Татарстане наименьший рост зарплат предлагают в медицине и фармацевтике, а также в сфере транспорта и перевозок. А вот больше остальных зарплата вместе с опытом работы может вырасти у ИТ-специалистов, сотрудников сферы продаж и обслуживания клиентов, юристов и сотрудников сельского хозяйства.

В мае 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Татарстане составила 62 813 рублей (+19% к аналогичному периоду прошлого года), оказавшись самой высокой среди 14 регионов Приволжского федерального округа.



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Илина Хакимова