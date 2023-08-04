Защитник «Рубина» Иван Савицкий переходит в «Родину»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Защитник «Рубина» Иван Савицкий переходит в московский клуб «Родина» на правах аренды до конца сезона 2023/24, сообщили в пресс-службе клуба.



Савицкий перешел в «Рубин» из «Ленинградца» в июне 2021 года, подписав четырехлетний контракт.

В прошлом сезоне защитник выступал в аренде в «Енисее». В новом сезоне сыграл два матча за «Рубин-2».

В июле состав казанской футбольной команды «Рубин» пополнил 23-летний полузащитник Иву Угочукву. Контракт с футболистом подписали сроком на 3 года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко