Бывший игрок молодежки УНИКСа отсудил более полумиллиона рублей у баскетбольного клуба из Ярославля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Игроку задолжали зарплату и выплату за аренду

Как стало известно «Реальному времени», бывший игрок молодежной команды УНИКСа Кирилл Горнаев отсудил почти 600 тысяч рублей у баскетбольного клуба «Буревестник» из Ярославля. Казанский баскетболист подписал контракт с командой в августе 2020 года сроком на год. До этого Горнаев играл за «УНИКС-2» в Единой молодежной лиге ВТБ и параллельно выступал в чемпионате АСБ (Ассоциации студенческого баскетбола) за команду Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Перед переходом в ярославскую команду воспитанник казанской школы баскетбола играл за ижевский клуб «Купол-Родники».

В итоге Кирилл Горнаев отыграл в составе «Буревестника» всего один сезон, далее он перешел в «Металлург», а из него — в казахстанский «Тобол», где стал бронзовым призером местного чемпионата. Но вернемся к ярославскому «Буревестнику».

Разбирательства между Горнаевым и клубом начались в январе 2023 года — именно тогда игрок подал заявление в суд. Договор включал в себя пункт, согласно которому «Буревестник» должен баскетболисту зарплату в 400 тысяч рублей и компенсацию за аренду жилья в 105 тысяч рублей — именно эти деньги стали причиной судебного разбирательства.

скриншот realnoevremya.ru с сайта БК «Буревестник»

Подав в суд, Кирилл Горнаев захотел, чтобы клуб ему выплатил не только вышеуказанную сумму, но и еще 93,3 тысячи рублей за задержку выплаты зарплаты. Интересно, что дело рассматривалось в заочном формате, ни одна из сторон на заседание не пришла.

Изучив материалы дела, суд встал на сторону игрока. Он обязал баскетбольный клуб «Буревестник» выплатить Кириллу Горнаеву 400 тысяч рублей задолженности по заработной плате, 93,3 тысячи рублей денежной компенсации за задержку выплат и компенсацию за аренду жилья в 105 тысяч рублей. Кроме этого, с клуба взыскали еще и 8 тысяч рублей в доход муниципального образования.

В 2021 году «Буревестник» могли лишить профессионального статуса

Как сообщали «Известия», в 2021 году клуб «Буревестник» мог лишиться своего профессионального статуса из-за нестабильного финансирования. Команда выступает в Суперлиге-1, это второй по значимости турнир российского баскетбола. Проблемы у клуба начались во время пандемии коронавируса. Тогда даже рассматривался вопрос об исключении команды из турнира из-за долгов около 5 млн рублей. Но власти региона оказали помощь «Буревестнику».

В 2021 же году финансовые проблемы появились вновь. У «Буревестника» образовались долги в 6 миллионов рублей перед баскетбольной федерацией и игроками.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В тот год ярославские власти говорили, что финансирование профессиональных клубов осуществляется в основном из внебюджетных источников. Правительство региона совместно с клубами ведет планомерную работу по поиску потенциальных спонсоров. По словам экс-директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергея Панчишного, в тот год тяжелая экономическая обстановка привела к снижению возможностей со стороны спонсоров клуба. Несмотря на это, были приняты все меры для сохранения в регионе единственного профессионального баскетбольного клуба.

Спустя некоторое время «Буревестник» на своем официальном сайте сообщил, что продолжит существование. Финансовую помощь команде оказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко. Финансовые вливания помогли команде продолжить выступать в Первенстве ЦФО и одновременно рассчитаться с задолженностями по зарплатам и контрагентам.

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Дарья Пинегина