В Татарстане на 57% возросли продажи иномарок с пробегом

В Татарстане в апреле — июне текущего года на 57,6% относительно прошлого года увеличились продажи иномарок с пробегом. Об этом сообщила пресс-служба «Авито».

Что касается самых популярных моделей, в республике наиболее востребованными оказались модели Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Volkswagen Polo и Kia Sportage. Средняя цена иномарки с пробегом в регионе составила 909 000 рублей.

realnoevremya.ru

Доля иномарок от общих продаж автомобилей с пробегом по Татарстану за тот же период достигла 70,6%.

— Во II квартале 2023 года продажи иномарок продолжают постепенно расти, а доля иностранных автомобилей на рынке — увеличиваться. Одним из факторов роста продаж является ввоз авто из-за рубежа, позволяющий удовлетворить спрос покупателей на иномарки, — отмечают эксперты платформы.

Напомним, в Татарстане во втором квартале 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 7,7% возросли продажи автомобилей с пробегом премиальных брендов возрастом до трех лет. Средняя стоимость такого авто по региону составила 6,75 миллиона рублей. На долю премиальных брендов за этот период пришлось 1,1% от общего числа продаж машин.

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Елизавета Пуншева