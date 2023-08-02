В Закамской зоне Татарстана с 5 августа поменяется расписание пригородных поездов

Фото: realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин

В Закамской зоне Татарстана с 5 августа поменяется расписание пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.

Изменения коснутся маршрутов Набережные Челны — Бугульма — Набережные Челны и Набережные Челны — Светлое Озеро.

Поезд сообщением Набережные Челны — Бугульма будет отправляться из Челнов в 6:34, прибытие в Бугульму запланировано на 11:21. Из Бугульмы отправление в 12:53, а прибытие в Челны в 17:20.

realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин

Поезд, следующий по маршруту Набережные Челны — Светлое Озер, будет отправляться в 17:45. Прибытие на станцию Светлое Озеро запланировано на 19:21.

Напомним, с 8 июля был продлен маршрут следования пригородного поезда сообщением Казань — Свияжск — Казань. Пригородные поезда №6301 сообщением Казань — Свияжск и №6306 Свияжск — Казань теперь следуют от станции Тюрлема и до нее.

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Елизавета Пуншева