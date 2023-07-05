Продлевается маршрут следования пригородных поездов Казань — Свияжск

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

С 8 июля продлевается маршрут следования пригородных поездов сообщением Казань — Свияжск — Казань, сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.



Пригородные поезда №6301 сообщением Казань — Свияжск и №6306 Свияжск — Казань будут следовать от станции Тюрлема и до нее. У поезда № 6306 изменяется расписание, а маршрут поезда №6307 Казань — Свияжск продлевается до станции Албаба ежедневно.

В связи с этим, пригородный поезд № 6001 ежедневно будет следовать из Казани в Свияжск, поезд №6476 сообщением Свияжск — Арск.

Также с 8 июля изменится расписание пригородного поезда № 6324 Паратск — Казань и №6309 Казань — Свияжск.

30 мая расписание пригородного поезда №6003 сообщением Казань — Свияжск менялось на один день по техническим причинам.

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Маргарита Головатенко