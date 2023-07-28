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В Татарстане снова уменьшилось число зарегистрированных безработных

19:50, 28.07.2023
В Татарстане снова уменьшилось число зарегистрированных безработных
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане продолжает снижаться. В июне 2023 года он составил 0,3%, сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты республики.

Самый высокий уровень регистрируемой безработицы зафиксировали в Нижнекамском, Сабинском и Агрызском районах. Самый низкий — в Лаишевском, Мензелинском и Ютазинском районах.

Рейтинг уровня безработицы выглядит следующим образом:

  1. Нижнекамский — 0,53%;
  2. Сабинский — 0,41%;
  3. Агрызский — 0,40%;
  4. Верхнеуслонский — 0,40%;
  5. Казань — 0,38%;
  6. Чермашнский — 0,36%;
  7. Сармановский — 0,35%;
  8. Елабужский — 0,34%;
  9. Бавлинский — 0,31%;
  10. Муслюмовский — 0,29%.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В мае 2023 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,31%. Самый высокий показатель был в Нижнекамском, Сармановском и Сабинском районах республики.

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Айрат Назипов
Общество Татарстан

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