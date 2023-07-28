В Татарстане снова уменьшилось число зарегистрированных безработных

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане продолжает снижаться. В июне 2023 года он составил 0,3%, сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты республики.



Самый высокий уровень регистрируемой безработицы зафиксировали в Нижнекамском, Сабинском и Агрызском районах. Самый низкий — в Лаишевском, Мензелинском и Ютазинском районах.

Рейтинг уровня безработицы выглядит следующим образом:

Нижнекамский — 0,53%; Сабинский — 0,41%; Агрызский — 0,40%; Верхнеуслонский — 0,40%; Казань — 0,38%; Чермашнский — 0,36%; Сармановский — 0,35%; Елабужский — 0,34%; Бавлинский — 0,31%; Муслюмовский — 0,29%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В мае 2023 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,31%. Самый высокий показатель был в Нижнекамском, Сармановском и Сабинском районах республики.

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Айрат Назипов