В Татарстане снова уменьшилось число зарегистрированных безработных
Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане продолжает снижаться. В июне 2023 года он составил 0,3%, сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты республики.
Самый высокий уровень регистрируемой безработицы зафиксировали в Нижнекамском, Сабинском и Агрызском районах. Самый низкий — в Лаишевском, Мензелинском и Ютазинском районах.
Рейтинг уровня безработицы выглядит следующим образом:
- Нижнекамский — 0,53%;
- Сабинский — 0,41%;
- Агрызский — 0,40%;
- Верхнеуслонский — 0,40%;
- Казань — 0,38%;
- Чермашнский — 0,36%;
- Сармановский — 0,35%;
- Елабужский — 0,34%;
- Бавлинский — 0,31%;
- Муслюмовский — 0,29%.
В мае 2023 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,31%. Самый высокий показатель был в Нижнекамском, Сармановском и Сабинском районах республики.
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