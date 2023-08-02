В России реальные зарплаты в мае выросли на 13,3%

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Реальные зарплаты россиян в мае текущего года увеличились на 13,3% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Относительно прошлого месяца зарплаты в России выросли на 2,1%. За январь — май они увеличились на 6% в реальном выражении.

— Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2023 года составила 72 851 рубль и, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, увеличилась на 16,1%, — заявлено в сообщении.

Казань заняла 36-е место в топ-100 рейтинга по зарплатам в различных отраслях. Наиболее высокие зарплаты получают казанцы, занимающиеся профессиональной и научной деятельностью, средний показатель зарплаты оценивается в 86 тысяч рублей.

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Елизавета Пуншева