Список персон

Шарипов Ирек Ильдусович

Гос. ведомства
Шарипов Ирек Ильдусович Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Директор Дома дружбы народов РТ, депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Родился в д. Крынды Агрызского района Татарстана. Окончил Казанский государственный университет (1993 г.), Уральскую академию государственной службы (Ижевский филиал) (2003 г.).

Трудовая деятельность:

Работал редактором ижевской студии телевидения ГТРК «Удмуртия», главным редактором газеты «Янарыш», заместителем председателя Исполкома Всемирного конгресса татар.

С 2012 г. — директор Государственного учреждения «Дом Дружбы народов Татарстана».
С 2014 г. — депутат Госсовета РТ пятого созыва.

Заслуженный журналист Удмуртской Республики.
Заслуженный работник культуры Республики Татарстан.

Награжден медалью «1000-летие Казани», нагрудным знаком «За активное участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», почетными наградами министерств и ведомств, Госсовета и Правительства Удмуртской Республики, благодарственным письмом президента РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, г. Казань, ул. Павлюхина, 57
  • Телефон: +7(843) 237-97-90
  • Email: mk.ddn@tatar.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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