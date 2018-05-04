Шарипов Ирек Ильдусович
Общая информация
Директор Дома дружбы народов РТ, депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Родился в д. Крынды Агрызского района Татарстана. Окончил Казанский государственный университет (1993 г.), Уральскую академию государственной службы (Ижевский филиал) (2003 г.).
Трудовая деятельность:
Работал редактором ижевской студии телевидения ГТРК «Удмуртия», главным редактором газеты «Янарыш», заместителем председателя Исполкома Всемирного конгресса татар.
С 2012 г. — директор Государственного учреждения «Дом Дружбы народов Татарстана».
С 2014 г. — депутат Госсовета РТ пятого созыва.
Заслуженный журналист Удмуртской Республики.
Заслуженный работник культуры Республики Татарстан.
Награжден медалью «1000-летие Казани», нагрудным знаком «За активное участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», почетными наградами министерств и ведомств, Госсовета и Правительства Удмуртской Республики, благодарственным письмом президента РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Павлюхина, 57
- Телефон: +7(843) 237-97-90
- Email: mk.ddn@tatar.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018