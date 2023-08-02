Капремонт домов в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани выполнен на 85%

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани капитальный ремонт 50 многоквартирных домов подходит к завершению. Работы на сегодняшний день выполнены на 85%.

В домах, включенных в программу капремонта жилого фонда 2023 года, обновляют фасады и кровли. На объектах также ремонтируют системы центрального отопления и устанавливают новые лифты, сообщает пресс-служба администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.



realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, по данным на 24 июля, капитальный ремонт многоквартирных домов в Казани выполнен на 76,12%. В программу 2023 году включены 217 объектов. Их них 31 дом попал в список благодаря экономии предыдущих лет и увеличению размера взноса на капремонт.



Общий объем финансирования программы капремонта казанских домов в этом году составляет 2,7 млрд рублей. Финансирование обеспечивается из трех источников — средств собственников, республиканского и городского бюджетов.



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Татьяна Демина