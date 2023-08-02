Минстрой предложил расширить применение эскроу при строительстве жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минстрой предложил распространить механизм эскроу-счетов для строительства индивидуальных домов вне коттеджных поселков — механизм будут использовать только для типовых проектов и домокомплектов, сообщает «Коммерсантъ».



Механизм привлечения средств на строительство жилья через эскроу-счета был введен для оплаты квартир при строительстве многоквартирных домов, чтобы решить проблему обманутых дольщиков. Застройщик получает средства только после завершения проекта, а строительство ведется за счет заемных средств.

Проект расширения механизма проектного финансирования на индивидуальные дома обсуждают несколько лет. Такие планы предусмотрены «Стратегией развития жилищного строительства и ЖКХ до 2030 года». Рассчитывается, что таким образом решится проблема низкой ликвидности таких домов и неохотной выдачи банками ипотеки на жилье в этом сегменте.

Механизм эскроу-счетов на дома вне комплексов сейчас уже используется, но пока в пилотном режиме.

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков отметил, что строительный рынок ждал этой возможности давно. Он считает, что нововведения позволят повысить прозрачность этого сегмента и улучшить качество загородной застройки за счет привлечения профессиональных застройщиков и стандартизации.

С начала действия закона об обязательном применении механизма эскроу-счетов в Татарстане зарегистрировали 47 323 таких договора участия в долевом строительстве (ДДУ). За первое полугодие 2023 года из 8 993 ДДУ с применением эскроу-счетов зарегистрировали 7 772 договора — это 88%.

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Маргарита Головатенко