В Казани из-за отсутствия денежных средств отложили реорганизацию движения на Булаке

В Казани отложили кардинальные изменения схемы движения транспорта по центру города, анонсированные еще в 2020 году. Об этом сообщили в казанской мэрии в социальных сетях.



Напомним, в проекте указывалось, что для ликвидации пробок улица Тихомирнова должна была стать односторонней, а Лево-Булачная — двусторонней, нетранзитной и частично пешеходной.

В 2020 году первая очередь работ стартовала с Лево-Булачной улицы, а завершить процесс планировали в 2021 году, сократив при этом «время задержки более чем на 40%, повысить среднюю скорость на 8%, освободить от транзитного потока улицу Лево-Булачную и сделать более безопасным движение вдоль Булака на перекрестке с улицей Татарстан».

Однако в казанской мэрии, ссылаясь на Комитет внешнего благоустройства, сообщили, что пока средств на реализацию проекта нет:

— ..Этот проект предполагает серьезные инфраструктурные изменения, которые требуют большого финансирования. Пока, к сожалению, средств на реализацию этих планов не выделено, — сказали представители мэрии.

Подробнее о том, как планировалось организовать движение в центре города и что конкретно предлагали власти, — читайте в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова