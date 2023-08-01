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В Татарстане выпустят комиксы о четырех выдающихся женщинах

22:53, 01.08.2023

В Татарстане планируется выпустить сборник комиксов о четырех выдающихся женщинах. Об этом сообщает автор идеи.

Речь в комиксах пойдет о первой татарской актрисе Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской, первой татарской женщине-композиторе Саре Садыковой, единственной татарской женщине — Герое Советского Союза — летчице Магубе Сыртланове и первой татарской женщине-математике Саре Шакуловой.

Сборник планируется издать в этом году.

В 2022 году авторы идеи Регина Гаязова и Радиф Кашапов уже выпустили книгу «Татарские комиксы». Она состояла из историй 19 авторов о событиях, легендах, героях, персонажах из истории Казани.

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Елизавета Пуншева
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