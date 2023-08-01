В Татарстане выпустят комиксы о четырех выдающихся женщинах
В Татарстане планируется выпустить сборник комиксов о четырех выдающихся женщинах. Об этом сообщает автор идеи.
Речь в комиксах пойдет о первой татарской актрисе Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской, первой татарской женщине-композиторе Саре Садыковой, единственной татарской женщине — Герое Советского Союза — летчице Магубе Сыртланове и первой татарской женщине-математике Саре Шакуловой.
Сборник планируется издать в этом году.
В 2022 году авторы идеи Регина Гаязова и Радиф Кашапов уже выпустили книгу «Татарские комиксы». Она состояла из историй 19 авторов о событиях, легендах, героях, персонажах из истории Казани.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым