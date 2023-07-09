В Госдуме предложили бесплатно давать земельный участок семьям после 10 лет брака

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Госдуме депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей.

Уточняется, что поправки планируются к внесению в Госдуму после получения заключения правительства России в течение 30 дней.



— Депутаты от ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким предложили выдавать бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства гражданам, проживающим в официальном браке более 10 лет и имеющим детей, — сказано в сообщении фракции.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Слуцкий подчеркнул, что инициатива направлена на постепенный переход от урбанизации мегаполисов к развитию современной малоэтажной застройки за городом:

— Нам нужно уйти от бездумной урбанизации и перейти от строительства бесконечных «человейников» в крупнейших городах к современной усадебной застройке и малоэтажному строительству. Если мы сделаем это, то вместо развития в России немногих мегаполисов, которые втягивают в себя людей, получим возможность развития всей территории страны, — сказал глава партии ТАСС.

В пресс-службе обратили внимание, что выделенный земельный участок станет общей долевой собственностью всех членов семьи, включая самих родителей и их детей.

На этой неделе депутаты Госдумы от ЛДПР заявили, что в ближайшее время внесут на рассмотрение проект, который позволит признать нажитое в сожительстве имущество совместной собственностью при определенных условиях. К числу условий депутаты отнесли наличие общего несовершеннолетнего ребенка и хозяйства, а также сам факт совместной жизни.

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Илина Хакимова