Новости общества

00:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Нурлатский район Татарстана утвердил программу повышения энергетической эффективности до 2030 года

23:35, 06.08.2023
Нурлатский район Татарстана утвердил программу повышения энергетической эффективности до 2030 года
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Нурлатского района Татарстана утвердил муниципальную программу энергосбережения и повышение энергетической эффективности. Она рассчитана на 2023-2030 годы.

На финансирование программы направят 60,7 млн рублей. Все средства выделят из бюджета Нурлатского района Татарстана.

Цель программы — повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы Нурлатского района за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий этого. В ее задачи снижение удельного потребления энергоресурсов в жилищном фонде и развитие информационного обеспечения мероприятий в этой сфере.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В прошлом году муниципальную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности утвердили в Арске. Она рассчитана до 2025 года.

Напомним, к 2028 году в энергосистеме Татарстана планируется увеличение потребления электрической энергии до 36 млрд кВт•ч со среднегодовым темпом прироста 1,82%, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 5 326 МВт со среднегодовым темпом прироста 1,6%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина
Общество Татарстан Нурлатский муниципальный район Татарстана

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также