Нурлатский район Татарстана утвердил программу повышения энергетической эффективности до 2030 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Нурлатского района Татарстана утвердил муниципальную программу энергосбережения и повышение энергетической эффективности. Она рассчитана на 2023-2030 годы.

На финансирование программы направят 60,7 млн рублей. Все средства выделят из бюджета Нурлатского района Татарстана.

Цель программы — повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы Нурлатского района за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий этого. В ее задачи снижение удельного потребления энергоресурсов в жилищном фонде и развитие информационного обеспечения мероприятий в этой сфере.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В прошлом году муниципальную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности утвердили в Арске. Она рассчитана до 2025 года.



Напомним, к 2028 году в энергосистеме Татарстана планируется увеличение потребления электрической энергии до 36 млрд кВт•ч со среднегодовым темпом прироста 1,82%, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 5 326 МВт со среднегодовым темпом прироста 1,6%.



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Татьяна Демина