Власти Арска утвердили программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Арска утвердил муниципальную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе. Она рассчитана на 2022—2025 годы.

Финансировать программу планируют из местного бюджета. Общий объем — 297 тысяч рублей. По 99 тысяч предусмотрено на 2023-й, 2024-й и 2025-й. На текущий год средств не предусмотрено.

Цель программы — обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Среди основных задач — экономия топливно-энергетических ресурсов и снижение затрат на их оплату.

С помощью муниципальной программы власти Арска хотят добиться экономии электрической энергии в администрации и в системах уличного освещения, повышения заинтересованности в энергосбережении. Среди ожидаемого результата также снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Среди запланированных мероприятий — замена светильников уличного освещения на энергосберегающие, установление лимитов потребления энергетических ресурсов, а также утепление оконных проемов завалинок в бюджетных организациях.

Напомним, в Татарстане за первое полугодие 2022 года объем производства электроэнергии всеми станциями вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 13 млрд 595 млн кВт·ч.



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Татьяна Демина