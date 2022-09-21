Власти Арска утвердили программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Исполком Арска утвердил муниципальную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе. Она рассчитана на 2022—2025 годы.
Финансировать программу планируют из местного бюджета. Общий объем — 297 тысяч рублей. По 99 тысяч предусмотрено на 2023-й, 2024-й и 2025-й. На текущий год средств не предусмотрено.
Цель программы — обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Среди основных задач — экономия топливно-энергетических ресурсов и снижение затрат на их оплату.
С помощью муниципальной программы власти Арска хотят добиться экономии электрической энергии в администрации и в системах уличного освещения, повышения заинтересованности в энергосбережении. Среди ожидаемого результата также снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.
Среди запланированных мероприятий — замена светильников уличного освещения на энергосберегающие, установление лимитов потребления энергетических ресурсов, а также утепление оконных проемов завалинок в бюджетных организациях.
Напомним, в Татарстане за первое полугодие 2022 года объем производства электроэнергии всеми станциями вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 13 млрд 595 млн кВт·ч.
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