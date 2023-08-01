Стоимость автомобилей «Москвич» выросла на 11%

Цена на автомобиль «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е» составляет от 2,2 млн рублей за бензиновую версию и почти 4 млн рублей за электрическую, таким образом, авто подорожали на 11%, следует из данных на сайте компании.



Прежняя стоимость автомобилей составляла от 1,9 млн рублей и от 3,5 млн рублей соответственно. За год это уже второе подорожание — в последний раз цены на «Москвичи» повышались 1 июня на 1%.

Автомобильный завод «Москвич» в этом году наметил выпуск новых моделей в кузове седан и кроссовер. Как ранее сообщал технологический партнер завода КАМАЗ, под маркой «Москвич» планируют производить пять моделей — четыре кроссовера и один седан.

В июле АО МАЗ «Москвич» включили в специнвестконтракт технологического партнера ПАО «КАМАЗ».



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Маргарита Головатенко