Владимир Путин поддержал запуск электронных виз в России с 1 августа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин поддержал идею о запуске в стране электронных виз с 1 августа этого года. Поддержать инициативу попросила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.



В 2020 году в России приняли закон, в соответствии с которым с 2021 года должны были начать оформлять электронные визы онлайн для граждан 52 стран. Вступление в силу закона приостановили из-за пандемии.

Уже осенью 2022-го Владимир Путин дал поручения МИД, МВД и ФСБ подумать о том, чтобы возобновить действие электронной визы для стран, не включенных в перечень недружественных.

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Маргарита Головатенко