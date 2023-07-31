Новости авто

19:46 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

В Казани из-за реконструкции водопровода временно ограничат движение по улице Аделя Кутуя

18:32, 31.07.2023
В Казани из-за реконструкции водопровода временно ограничат движение по улице Аделя Кутуя
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани временно ограничат движение по улице Аделя Кутуя. Это связано с реконструкцией участка водопровода, сообщает пресс-служба мэрии города.

По информации Комитета внешнего благоустройства Казани, движение будет ограничено с 1 по 8 августа. Частично закроют следующие участки:

  • от дома №33 до дома №37 в сторону ул. Седова;
  • от дома №37 до дома №41 в сторону ул. Седова;
  • от дома №41 до ул. Седова.

Напомним, в связи с закольцовкой газопровода в Казани частично ограничат движение по улице Воровского. Ограничивать движение по улице Воровского будут поэтапно.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева
Авто Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также