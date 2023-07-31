В Казани из-за реконструкции водопровода временно ограничат движение по улице Аделя Кутуя
В Казани временно ограничат движение по улице Аделя Кутуя. Это связано с реконструкцией участка водопровода, сообщает пресс-служба мэрии города.
По информации Комитета внешнего благоустройства Казани, движение будет ограничено с 1 по 8 августа. Частично закроют следующие участки:
- от дома №33 до дома №37 в сторону ул. Седова;
- от дома №37 до дома №41 в сторону ул. Седова;
- от дома №41 до ул. Седова.
Напомним, в связи с закольцовкой газопровода в Казани частично ограничат движение по улице Воровского. Ограничивать движение по улице Воровского будут поэтапно.
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