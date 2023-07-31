Татарстан оказался в лидерах по числу заявлений в вузы через «Госуслуги»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан оказался в лидерах по количеству заявлений от абитуриентов на бюджет через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги», сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.



Всего через суперсервис 550 тыс. абитуриентов подали более 2 млн заявлений на различные направления подготовки. В вузы поступило 2,8 млн заявлений от более 930 тыс. человек.

— Прием на бюджет завершился 25 июля, на платное обучение продолжается до 20 августа. Российские абитуриенты направили 2,8 млн заявлений, из них с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» — около 2,2 млн, — приводит слова Чернышенко пресс-служба правительства.

Кроме Татарстана, лидером по числу поданных заявлений через суперсервис стали Москва и Санкт-Петербург.

realnoevremya.ru (архив)

В этом году за первую неделю приемной кампании в КФУ подали более 10 тысяч заявлений от четырех с лишним тысяч абитуриентов, в том числе иностранных. 9,2 тысячи заявлений подали в головной вуз, 565 — в Набережночелнинский институт и 321 — в Елабужский институт. Треть абитуриентов пришли в КФУ лично, треть заявлений была отправлена через портал госуслуг при помощи суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».



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Маргарита Головатенко