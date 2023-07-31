Сотрудники FLAMAX проходят обучение эффективному производству

Фото: предоставлено ООО «Фламакс» для realnoevremya.ru

FLAMAX принимает участие в национальном проекте «Производительность труда».

На заводе компании, расположенном в Лаишевском районе Татарстана, на минувшей неделе началось обучение сотрудников основам бережливого производства. Обучение проводится при поддержке экспертов АНО «Мосстратегия», на базе которой действует Региональный центр компетенций Москвы в сфере производительности труда.

РЦК Москвы в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» помогает бизнесу повысить эффективность работы без финансовых затрат. В качестве пилотного проекта FLAMAX выбрал процесс производства сборных резервуаров.

«Реализация пилотного проекта займет около 6 месяцев, — рассказывает директор завода FLAMAX Сергей Кондаков. — Мы ожидаем, что квалифицированная помощь экспертов поможет нам увидеть новые возможности для оптимизации производственных процессов».

Предприятие, став участником национального проекта, намерено в течение трех лет повышать свою производительность не менее чем на 5% ежегодно. Для этого на предприятии будет развернута системная работа по направлениям: декомпозиция целей, оптимизация ключевых процессов, обучение, управление проектами и изменениями.

FLAMAX — российский производитель сборных стальных резервуаров для хранения промышленных объемов воды различного назначения. Компания локализовала производство в Татарстане в 2022 году. За год был проделан огромный объем работы, и самое главное — усовершенствована технология производства сборных стальных резервуаров совместно с КГАСУ. В настоящее время она полностью адаптирована под российские комплектующие. Первые резервуары FLAMAX, изготовленные в России, вышли с конвейера в декабре 2022 года. По состоянию на сегодня реализованы 24 проекта (установлены 48 резервуаров).

Реклама. ООО «Фламакс»