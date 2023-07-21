Для работающих удаленно установили единую ставку НДФЛ в 13—15%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Государственная дума приняла закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ 13—15% для сотрудников, которые работают на российские компании дистанционно как в России, так и за границей.

Норма вступит в силу для штатных сотрудников с 2024 года, а для фрилансеров — с 2025 года.

— Сейчас, если налогоплательщик работает с российской организацией, то она, как налоговый агент, должна определять ставку НДФЛ в зависимости от каждой конкретной ситуации. Но когда сотрудник работает удаленно, компаниям сложно проверять, является ли он российским налоговым резидентом. Поэтому правила налогообложения таких сотрудников решили унифицировать, — приводит слова замглавы российского Минфина Алексея Сазанова «РИА Новости».

realnoevremya.ru (архив)

Еще в феврале в Госдуме предложили запретить выехавшим за границу IT-специалистам удаленно обслуживать государственные информационные системы (ГИС) и системы объектов критической информационной инфраструктуры. Проект постановления был опубликован в законодательной базе нижней палаты парламента Федерального собрания.

В апреле в Госдуму внесли законопроект, который обязывает российские компании взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников после утраты ими российского налогового резидентства. Согласно поправкам, российские работодатели и заказчики будут взимать с вознаграждений уехавших из страны сотрудников или исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13—15%, а после утраты налогового резидентства — 30%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов