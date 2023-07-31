Анонсирован iPhone 15 с увеличенной площадью экрана

Фото: realnoevremya.ru/Карина Аброськина

Компания Apple через несколько недель представит iPhone 15 с увеличенной площадью экрана, сообщил обозреватель агентства Bloomberg Марк Гурман.



Корпус моделей будет выполнен из титана — этот материал более легкий и прочный, чем нержавеющая сталь. К тому же на нем не остаются отпечатки пальцев. Телефон снабдят разъемом USB-C вместо Lightning, что должно обеспечить более высокую скорость передачи данных. Новый процессор S9 значительно увеличит производительность.

Стандартные iPhone 15 будут иметь вырез для фронтальной камеры Dynamic Island, а дисплеи моделей Pro и Pro Max будут изготовлены по новой технологии Low injection pressure over-molding (LIPO), что позволит уменьшить толщину рамки дисплея до 1,5 мм.

На российском рынке с апреля по июнь сформировался переизбыток iPhone. Причиной такой тенденции эксперты называют «неконтролируемые поставки» по системе параллельного импорта.

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Маргарита Головатенко