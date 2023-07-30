На фестиваль «Алтын Мирас» в Казани готовы потратить 1,1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В 2023 году на организацию и проведение фестиваля декоративно-прикладного творчества «Алтын Мирас» в Казани готовы направить 1,1 млн рублей, выяснило «Реальное время». Фестиваль решено провести в целях сохранения национального декоративно-прикладного искусства и внедрения новых форм современного творчества для повышения уровня межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде.



В задачи фестиваля входит «формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идеологии дискриминации по признакам национальной принадлежности и другим негативным социальным явлениям».

Победителей фестиваля наградят сертификатами на 10 тысяч рублей в магазин товаров для прикладного творчества. В качестве специальных призов предусмотрены сертификаты в магазин товаров для творчества на 5 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Заказчик по муниципальному контракту — Казанский молодежный центр им. А. Гайдара. Источник финансирования — внебюджетные средства учреждения.

Напомним, на гастрономический фестиваль на озере Лебяжьем Казань готова потратить 5,7 млн рублей. Программа мероприятия включает соревнования среди поваров и рестораторов.



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Татьяна Демина