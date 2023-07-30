Лениногорский район Татарстана утвердил программу устойчивого производства продукции сельского хозяйства

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Исполком Лениногорского района Татарстана утвердил муниципальную программу «Об устойчивом и стабильном производстве продукции сельского хозяйства на 2023—2025 годы». На нее готовы направить более 1 млрд рублей из местного, республиканского и федерального бюджетов, а также иных бюджетных и внебюджетных средств.

Среди целей программы — повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, качества жизни сельского населения и социального обустройства сел и деревень. Она также призвана создать общие условия для повышения эффективности сельскохозяйственного производства, стабилизации и последующего сбалансированного роста.

В задачи программы входят сохранение поголовья скота и птицы, увеличение объема продукции растениеводства на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур, повышение занятости сельчан и улучшение кадрового обеспечения. С помощью программы также хотят добиться повышения материального уровня жизни и улучшения условий труда сельских жителей, совершенствования финансово-кредитных механизмов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В программу включены несколько подпрограмм — «Стимулирование развития малых форм хозяйствования», «Поощрение работников сельскохозяйственных товаропроизводителей», «Развитие растениеводства», «Развитие животноводства», «Социальное обустройство и поддержка сельских жителей».

По результатам реализации программы индекс роста физического объема валовой продукции сельского хозяйства к 2022 году должен составить 110%. Среднемесячная зарплата в отрасли должна увеличиться в два раза, а рентабельность производства вырасти на 22,8%.

Напомним, в июле в ряде районов Татарстана, включая Лениногорский, в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей из-за заморозков, суховеев и засухи, ввели режим чрезвычайной ситуаций. Он продолжает действовать до особого распоряжения.



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Татьяна Демина