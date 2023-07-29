Президент России рассказал об «ударах возмездия» по территории Украины после теракта на Крымскому мосту

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России (архив)

Российский президент Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы нанесли ряд ударов по местам производства украинских БПЛА после теракта на Крымском мосту.

— Как вы знаете, вы видели это, российские Вооруженные силы нанесли ряд превентивных ударов как раз по тем местам, откуда направлялись эти беспилотники и где они производились, — цитирует его RT.

Он добавил, что получил конкретные предложения по повышению безопасности Крымского моста. Глава государства подчеркнул, что результаты можно будет увидеть после завершения работ.

kremlin.ru

Напомним, 17 июля Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По данным Национального антитеррористического комитета, террористическая атака произошла в 03.05 по московскому времени. В результате теракта погибли два жителя Белгородской области — Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь осталась сиротой и была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.

На протяжении нескольких дней российские войска наносили «удары возмездия». Преимущественно, прилеты фиксировали в Одесской и Кировградской областях.

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Айрат Назипов