Сенаторы разрешили россиянам обращаться в госорганы через портал «Госуслуги»

Россияне смогут обращаться в госорганы через портал «Госуслуги». Соответствующий закон одобрил Совет Федерации, информирует «РИА Новости».

Сенаторы одобрили изменения в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан», которые закрепляют возможность отправить обращение к госорганам, органам местного самоуправления или к должностным лицам через портал «Госуслуги» и получить на него ответ.

При этом сохраняется право взаимодействовать с органами власти в стандартной письменной форме, через электронную почту, а также через официальные сайты ведомств и служб.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов