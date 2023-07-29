Россия выделила $2 млн на закупку новой партии продовольствия для Мали

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Правительство России выделило $2 млн на закупку для Мали через структуры ООН новой партии продовольствия. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

— По мере необходимости мы стараемся тоже поддержать вашу страну и напрямую, и через соответствующие структуры ООН. Правительством России, в частности, принято решение о выделении $2 млн на закупку через ВПП ООН новой партии продовольствия для наших малийских друзей, — сказал он на встрече с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой.

В свою очередь, последний поблагодарил Владимира Путина за поставки зерна в Мали.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На днях российский лидер заявил, что страна готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить шести африканским странам по 25—50 тысяч тонн зерна.



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Айрат Назипов