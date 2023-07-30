Татарстанские школьники и воспитанники детсадов сдали на утилизацию более 31 тонны батареек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За первое полугодие этого года школьники и воспитанники детских садов собрали и сдали 31 047 кг батареек. Об этом сообщили в Минэкологии Татарстана.

Все собранные источники тока были вывезены на завод по утилизации в Челябинск.

Всего в республике действуют 48 пунктов приема отработанных батареек. Конкурс по сбору батареек продолжается.

В конце июня сообщалось, что жители Татарстана сдали около 10 тонн электролома в ходе экологической акции «Школа утилизации: электроника». Бюджетные организации республики сдали 3 тонны электролома 22 и 23 мая и 7 тонн отслужившей электроники 29 и 30 мая.

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Айрат Назипов